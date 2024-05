Spaccatura e scissione in Governo Civico: escono 7 membri dal movimento

“Rimaniamo fedeli alla fiducia che la città ha riposto in noi e nel sindaco Gubetti”

Il gruppo consiliare Governo Civico, che solo venti mesi fa ha scelto e sostenuto il sindaco Elena Gubetti, ha formalizzato il proprio appoggio esterno all’Amministrazione durante il consiglio comunale del 16 maggio. Questo atto, da noi giudicato molto grave, sottolinea una crisi profonda all’interno del movimento. Ci teniamo, quindi, a mandare sin da subito la nostra solidarietà a Elena Gubetti, ex membro del Movimento Civico.

Negli ultimi tempi, le dinamiche interne al movimento Governo Civico ci hanno imposto scelte difficili. Riteniamo che i recenti tentativi del gruppo di azzerare la giunta comunale e la macchina amministrativa, senza motivazioni chiare e giustificate, siano in netto contrasto con i principi di trasparenza, integrità e onestà che ci guidano, oltre che con gli interessi della cittadinanza di Cerveteri. Per questo motivo, rimaniamo fedeli alla fiducia che la città ha riposto in noi e nel sindaco Gubetti, e decidiamo di uscire da Governo Civico. Questa decisione è necessaria per il bene comune, poiché non possiamo sostenere strategie che riteniamo dannose per la nostra comunità.

La recente uscita della vicesindaca Federica Battafarano dal movimento è stata una diretta conseguenza della sua scelta di non sottoscrivere il documento di appoggio esterno e di fuoriuscita dalla maggioranza. Questo gesto dimostra la sua integrità e responsabilità.

Le accuse dell’ex sindaco Pascucci sulla gestione dei condoni edilizi a Campo di Mare e sulla gestione amministrativa generale sono chiaramente pretestuose e confermano la nostra paura iniziale. Dietro le richieste di azzeramento e di totale revisione della macchina amministrativa – richieste che non troviamo giuste nel metodo che si è cercato di imporre- si celano chiaramente fini ben lontani dal bene della città che rischiano di compromettere il futuro del nostro territorio.

Crediamo fermamente che, nonostante i proclami, l’unica via per garantire la stabilità del comune sia la ricerca di soluzioni che evitino la paralisi amministrativa e promuovano il progresso di Cerveteri.

La vicesindaca Federica Battafarano, consapevole della complessità della situazione politica in atto, si è messa a completa disposizione del sindaco Gubetti, rimettendo nelle sue mani le proprie deleghe e il suo incarico. A tal proposito, il sindaco Elena Gubetti ha dichiarato: “La ringrazio per questo atto di responsabilità, ma ritengo necessario che in questo momento ognuno continui a portare avanti con responsabilità il proprio incarico contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di mandato”.

Nel rinnovare la nostra fiducia all’Amministrazione Gubetti, auspichiamo una sana prosecuzione del mandato politico-amministrativo, convinti che solo uniti e guidati dai principi di trasparenza e legalità si possa garantire il bene di Cerveteri e della cittadinanza tutta.

Federica Battafarano

Luigi Geronzi

Giovanni Federici

Nicole Sannino

Alessio Lasorella

Lorenzo Manzo

Santino Roberti