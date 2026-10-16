L’assessora al Turismo Silvana Napolitano rappresenta la Perla del Tirreno alla manifestazione internazionale dedicata al settore turistico. Al centro degli incontri la valorizzazione del patrimonio culturale, delle bellezze naturali e la promozione di un turismo sostenibile durante tutto l’anno.

Santa Marinella protagonista al TTG Travel Experience di Rimini: nuove opportunità per il turismo del territorio –

Santa Marinella punta a rafforzare la propria presenza nel panorama turistico nazionale e internazionale, partecipando al TTG Travel Experience di Rimini, uno dei principali appuntamenti fieristici dedicati all’industria del turismo, punto di riferimento per gli operatori del settore nell’area del Mediterraneo e sui mercati internazionali.

La manifestazione, articolata su tre giornate, rappresenta un’importante occasione di confronto tra enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, strutture ricettive e imprese specializzate nei servizi e nelle nuove tecnologie applicate al comparto turistico. Un contesto nel quale si delineano le nuove tendenze del mercato e si costruiscono opportunità di collaborazione tra territori e operatori.

A rappresentare il Comune di Santa Marinella è l’assessora al Turismo Silvana Napolitano, impegnata in un programma di incontri istituzionali e appuntamenti con buyer e operatori nazionali ed esteri, finalizzati a promuovere le peculiarità e le potenzialità turistiche della città.

Al centro dell’attività promozionale figurano le bellezze paesaggistiche del litorale, la tradizione balneare, il patrimonio storico e culturale e le opportunità offerte da un territorio che intende consolidare la propria attrattività anche al di fuori della stagione estiva.

«Partecipare a una fiera di primaria importanza come il TTG Travel Experience rappresenta un’opportunità strategica per posizionare Santa Marinella nei circuiti turistici internazionali più qualificati», ha dichiarato l’assessora Napolitano, sottolineando il valore degli incontri avuti con gli operatori del settore.

«Abbiamo avuto modo di presentare le nostre bellezze, la qualità del nostro litorale e il patrimonio storico della Perla del Tirreno a numerosi operatori di settore».

Particolare attenzione è stata riservata anche alla collaborazione tra le amministrazioni locali e gli organismi impegnati nella promozione integrata del territorio. In questo quadro, l’assessora ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla DMO Etruskey, realtà che riunisce e valorizza le risorse turistiche dei Comuni del comprensorio.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla DMO Etruskey, che rappresenta i Comuni del nostro territorio. Sono sempre convinta che lavorare in sinergia e fare rete tra istituzioni e realtà locali sia la chiave fondamentale per valorizzare al meglio l’intera offerta turistica del nostro comprensorio», ha aggiunto Napolitano.

La partecipazione alla manifestazione riminese si inserisce dunque in una strategia più ampia di promozione territoriale, orientata a rafforzare la riconoscibilità di Santa Marinella e a intercettare nuovi flussi di visitatori, attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e ricettive.

La sfida è quella di superare una visione del turismo legata prevalentemente ai mesi estivi, favorendo una maggiore destagionalizzazione e costruendo un’offerta capace di attrarre visitatori durante l’intero arco dell’anno.

Per Santa Marinella, la presenza al TTG Travel Experience rappresenta quindi non soltanto un’occasione di visibilità, ma anche un’opportunità per sviluppare nuove relazioni professionali e rafforzare il dialogo con i protagonisti del mercato turistico.

Un percorso nel quale la collaborazione tra istituzioni, operatori economici e realtà territoriali può diventare uno strumento determinante per consolidare il ruolo della Perla del Tirreno come destinazione turistica competitiva, sostenibile e sempre più riconoscibile anche oltre i confini nazionali.