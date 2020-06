Condividi Pin 1 Condivisioni

La Perla del Tirreno protagonista del programma televisivo di Luca Sardella

Santa Marinella presto in TV con ‘Sempre Verde’

“Luca Sardella con la figlia Daniela, protagonisti della trasmissione TV “Sempre Verde” (in onda il sabato su rete 4 e disponibile nel web con mediaset play) , ogni settimana fanno visita in località suggestive del nostro Paese per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari.

Oggi abbiamo l’onore di ospitarli a Santa Marinella, la città protagonista del prossimo servizio televisivo.

In una breve pausa, ospiti nella struttura “ALBEA” di Santa Marinella, ho potuto suggerire a Luca, persona davvero gradevole e competente alcune location da filmare tra le tante bellezze a nostra disposizione.

Complice questa giornata di sole, sono certo che verrà fuori un ottimo servizio del quale non posso anticiparvi nulla se non raccomandare la visione del programma”.

La nota del Sindaco Pietro Tidei