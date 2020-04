Condividi Pin 0 Condivisioni

Santa Marinella, Gaetani-Fronti: “Proroga concessioni balneari poco chiara”

Di Beatrice Pucci

In un momento così delicato, con la stagione estiva alle porte, anche il settore turistico è stato messo a dura prova, con serie ripercussioni sugli stabilimenti balneari. A tal proposito, sono intervenuti il Consigliere Comunale e delegato al demanio di Santa Marinella Fabrizio Fronti e l’Assessore all’Urbanistica Roberta Gaetani, anticipando come già nelle scorse settimane si è parlato di un possibile intervento che avrebbe dovuto chiarire ogni dubbio interpretativo e che, invece, a distanza di tempo, così non è stato.

“E’ impensabile come ancora oggi, non si abbiano precise indicazioni sulla proroga delle concessioni balneari, soprattutto in località che vivono di turismo, come Santa Marinella e Santa Severa, ma che invece ci sia una completa incertezza sul presente e sul futuro, a maggior ragione in questo drammatico momento di crisi” ha dichiarato il consigliere Fronti.

Nonostante tale situazione, l’Assessore Gaetani ha riferito come il Sindaco Pietro Tidei sia intervenuto precedentemente, chiedendo la disposizione della proroga al 2033, appello a cui anche l’Assessore si è associata: “Tale provvedimento potrebbe tracciare delle certezze nei confronti degli operatori economici che esercitano la loro attività avvalendosi del demanio marittimo, avendo così la possibilità di garantire sempre più servizi di qualità ai tanti fruitori delle nostre belle spiagge”.

L’Assessore Gaetani ha sottolineato infine che le misure e le restrizioni adottate dalla Regione Lazio per contrastare l’emergenza del coronavirus sono indiscutibili e che, nonostante la diminuzione dei contagi, non bisogna abbassare la guardia e vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. “L’unica cosa di cui avremmo bisogno sono segnali e indicazioni che possano scongiurare maggiori ricadute economiche sulle imprese del settore turistico-ricreativo”.

“L’attenzione dell’Amministrazione e dell’Ufficio demanio – ha concluso il Consigliere Fronti – rimane chiaramente massima, sperando di poter ricevere e dare al più presto notizie positive”.