Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia di Roma Capitale

Roma, incendio al mercato rionale di Via Luigi Amoroso – Alle ore 16.35 a Roma, in Via Luigi Amoroso due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in seguito ad un incendio che ha coinvolto diversi chioschi del mercato. Otto banchi sono stati danneggiati dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le cause per ora sono da ritenersi imprecisate. Sono intervenute le squadre di Prati (9A) e Montemario (8A), il carro autoprotettori (TA6) ed un’autobotte. Presente la polizia di Roma Capitale per quanto di loro competenza.