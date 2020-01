Condividi Pin 4 Condivisioni

Appuntamento alle ore 20.30 presso Villa dei Desideri

Questa sera la cena solidale per Marco e Francesco-

Questa sera alle ore 20:30 presso la Villa Dei Desideri, in Via del torto a segno,4 sarà organizzata a Cerveteri una cena solidale per Marco e Francesco Camerini.

La storia dei due fratellini affetti dalla grave malattia di Batten ha colpito il cuore di tutti.

Ad accompagnare la serata, la straordinaria partecipazione di Andrea Leandri e Cristina Trevisiol, otto volte campioni mondiali di WDSF.

Condurrà Danny Durantini.

Menù solidale

Antipasto: Insalata di seppia grigliata;

Primi: Risotto al battuto di polpo, paccheri con asparagi e spigola;

Secondo: Filetto di spigola in manto di patate;

Desser, acqua, vino e caffè inclusi. Il tutto a 35 euro.

Dopo la cena, tutti in pista.

L’intero ricavato verrà devoluto a Marco e Francesco.

Info e prenotazioni: 06 9952382; 320 6124394.