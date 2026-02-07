Il circolo dem risponde alle dichiarazioni del consigliere comunale ed ex Sindaco di Cerveteri rilasciate nell’ultima intervista a Baraondanews

PD Ladispoli: “Sorpresi dalle dichiarazioni di Pascucci, noi guardiamo avanti per la costruzione di uno schieramento unitario” –

“Come Circolo PD di Ladispoli siamo rimasti francamente sorpresi dalle affermazioni del consigliere Pascucci contenute in una sua recente intervista.”

A parlare è il Circolo PD Ladispoli “Luciano Colibazzi”, che in un post pubblicato sul proprio profilo social ha voluto così rispondere alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere comunale della città balneare ed ex Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci nell’ultima sua intervista rilasciata al nostro quotidiano online Baraondanews, proseguendo inoltre:

“Affermazioni non condivisibili rispetto alle vicende della campagna elettorale del 2022.

Da allora il Circolo è ripartito con spirito costruttivo, dialogante per tradizione con la cittadinanza e con tutte le forze di opposizione del territorio e in Consiglio Comunale.

Il prossimo anno saremo chiamati di nuovo alle urne per le elezioni comunali, ed è opportuno ricordare a tutti (noi compresi) che per ogni tornata elettorale si riparte da zero voti, zero liste e zero candidati.

Come Partito Democratico di Ladispoli continueremo a lavorare, ad impegnarci, ad essere disponibili per la costruzione di una coalizione più ampia possibile e in grado di suscitare il consenso dei cittadini nei confronti di candidati credibili e di progetti realizzabili per la nostra città.”