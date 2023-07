Lucia Gaglione Segretaria del PD Santa Marinella: “la politica e l’amore per il territorio, sono il mix giusto perché i giovani possano sviluppare progetti con intelligenza e freschezza di idee”

Nasce il Circolo Tirreno dei Giovani Democratici

“Ieri presso il circolo del PD di Ladispoli ho partecipato con orgoglio ed emozione alla costituzione del Circolo Tirreno dei Giovani Democratici: una rete dei territori del Litorale Roma Nord, punto di riferimento per i giovani di Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella-Santa Severa comuni capofila”.

“Tutto questo nasce dall’impegno dei giovani GD e dai circoli del Partito che li hanno sostenuti affinché il progetto si realizzasse. Già prima di essere nominata a dirigere il partito locale, mi sono impegnata a favorire percorsi di dialogo con i giovani per avvicinarli alla politica, portando così all’interno del Partito nuove risorse fondamentali per la crescita della politica locale, perché i giovani sono una risorsa, ma è necessario che siano protagonisti. La passione per la politica e l’amore per il territorio, sono il mix giusto perché i giovani possano sviluppare progetti con intelligenza e freschezza di idee, nel rispetto delle libertà e delle diversità, mirando ad una pronta equità sociale, allo sviluppo che parta dal rispetto dell’ambiente”.

“Vedere una sala gremita di ragazze e ragazzi pronti ad impegnarsi seriamente per il futuro della politica locale, rafforza la voglia di far crescere rappresentativamente tutto il territorio per le nuove sfide che ci aspettano. Faccio i miei migliori auguri al neo Segretario Christian Matilli, alla neo Presidente Chiara Pinzi e al Vice Segretario Lorenzo Di Domenico”.

“Spero che tanti altri giovani saranno contagiati dal vostro entusiasmo! In bocca al lupo a tutte le ragazze e ai tutti ragazzi GD, ci troverete sempre al vostro fianco!”.

Hanno partecipato: Partito Democratico Santa Marinella-Santa Severa: Lucia Gaglione segretaria/Paola Fratarcangeli consigliera comunale

Partito Democratico Cerveteri: Giuseppe Zito segretario e consigliere comunale/Linda Ferretti capogruppo consiliare PD

Partito Democratico Ladispoli: Stella Balis segretaria reggente/Silvia Marongiu capogruppo consiliare PD

Partito Democratico Tolfa: Sharon Carminelli segretaria e consigliera comunale

Segreterio GD prov Roma Kevin Berardini Vice Segretario Luca Galante

Segretario GD prov Viterbo – Francesco Boschei