Già attive nuove convenzioni e sconti riservati a chi ama lo sport.

Multiservizi Caerite presenta il progetto “Sport è Benessere”: Mercoledì 21 ottobre a Cerveteri l’incontro con gli atleti e tutte le realtà sportive del territorio –

La Multiservizi Caerite lancia un nuovo progetto per la promozione dello sport e del benessere, e invita tutti gli atleti e le realtà sportive del territorio a partecipare all’incontro di mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri.

«La Multiservizi Caerite vuole essere un’azienda sempre più moderna, efficiente e fortemente orientata al benessere e all’interesse pubblico. Per questo vogliamo essere vicini a chi fa sport: che venga praticato a livello agonistico o amatoriale, lo sport favorisce uno stile di vita sano e promuove valori come l’impegno, il rispetto e la solidarietà». Con queste parole l’Amministratore Unico Alessio Pascucci invita tutti gli amanti dello sport alla presentazione del progetto “Sport è Benessere”.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i nuovi servizi, le partnership e le agevolazioni pensate per chi pratica attività sportiva. Sono già attive alcune convenzioni che garantiscono sconti a tutti gli sportivi, come ad esempio lo sconto del 25% sugli integratori alimentari e i prodotti energetici presso tutte le sei Farmacie Comunali di Cerveteri.

Saranno presenti all’iniziativa anche la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, l’Assessore con delega allo Sport Manuele Parroccini e l’Assessore con delega ai rapporti con la Multiservizi Caerite Alessandro Gazzella. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le importanti partnership già avviate dalla municipalizzata, come quelle con l’azienda leader NAMEDSPORT e con il network sanitario Gruppo Salus Medical Center e Fisiolab.

«Insieme al Direttore Generale Linda Ferretti abbiamo dato vita a un progetto concreto – prosegue l’Amministratore Unico Alessio Pascucci – Abbiamo attivato l’indirizzo e-mail sport@multiservizicaerite.it per raccogliere nuove proposte dalle realtà sportive e da tutte le aziende interessate a far crescere insieme questa rete. Vi aspettiamo mercoledì 21 ottobre al Granarone per costruire insieme un futuro fatto di salute, servizi efficienti e benessere per tutti».