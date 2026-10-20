LADISPOLI – La Regione Lazio ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla valido per la giornata di oggi, martedì 20 ottobre, e per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre. Le previsioni indicano un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche che interesserà anche il territorio del comune di Ladispoli.

In via precauzionale, l’Amministrazione comunale ha disposto un piano straordinario di verifiche sulle caditoie cittadine, intensificando i sopralluoghi e gli interventi nelle aree storicamente più vulnerabili agli allagamenti.

Maltempo a Ladispoli: Allerta Gialla tra il 20 e il 21 Ottobre. Il Comune Dispone Controlli Straordinari

Prevenzione e manutenzione continua

Come specificato dal Sindaco Alessandro Grando, i controlli attivati nelle ultime ore si aggiungono alle consuete attività manutentive erogate sul territorio durante tutto il corso dell’anno. Un impegno ricordato di recente anche dall’Assessore Marco Pierini nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, durante il quale è stato evidenziato come – nel solo periodo compreso tra marzo e oggi – siano oltre 500 le caditoie sottoposte a interventi di pulizia e manutenzione.

Occhi puntati sulle criticità dopo il maltempo dell’8 ottobre

La soglia di attenzione resta particolarmente alta anche alla luce dei recenti eventi meteorologici dell’8 ottobre scorso. In tale occasione, la stazione meteorologica ARSIAL di Palo Laziale aveva registrato una precipitazione eccezionale di 88,6 mm d’acqua (pari ad quasi 89 litri per metro quadrato). L’obiettivo della giunta comunale è dunque quello di mettere in atto tutte le misure preventive possibili per ridurre al minimo i potenziali rischi legati a nuove bombe d’acqua o piogge persistenti.

Protezione Civile in preallarme e invito alla prudenza

La Protezione Civile locale è stata preallertata ed è pronta a intervenire in caso di emergenze. Il primo cittadino ha voluto rivolgere un ringraziamento formale a tutti i volontari per la costante disponibilità e il prezioso lavoro svolto a tutela della collettività.

Infine, il Sindaco Grando ha lanciato un appello diretto alla cittadinanza: