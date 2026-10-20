L’UDC approda a Bracciano: “Radici profonde, valori e senso della patria al servizio del territorio”

Giovedì 29 ottobre l’ufficializzazione del simbolo presso il ristorante “Officina del Gusto”

BRACCIANO – Lo storico partito dell’UDC (Unione di Centro) ufficializza il suo arrivo a Bracciano. Un passaggio politico di fondamentale importanza per la comunità locale, che segna l’ingresso di una forza politica che fonda le sue radici storiche nella rinascita dell’Italia e che ha saputo guidare e segnare la storia del Paese fino ai giorni nostri.

In un panorama politico contemporaneo affollato da movimenti nati nella Seconda Repubblica spesso privi di fondamenta e visione di lungo termine, l’UDC si distingue con forza per la sua identità solida, per la profondità della sua tradizione e per l’ancoraggio ai suoi valori cardine: famiglia, principi democratici, centralità della persona e un profondo senso della Patria.

L’UDC approda a Bracciano – il coordinatore Fabrizio Sagripanti

Per sancire e celebrare questo momento, Giovedì 29 Ottobre 2026, alle ore 18:00, presso il ristorante “Officina del Gusto” (Via Trento, 7 – Bracciano), si terrà il convegno ufficiale di presentazione del simbolo UDC nella città di Bracciano.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri esponenti delle istituzioni e dei vertici di partito:

• On. Nazareno Neri – Consigliere Regionale UDC

• Regino Braghetti – Coordinatore Regionale UDC

• Roberto Riccardi – Coordinatore Provinciale UDC

• Luigi Mataloni – Membro del Direttivo UDC Roma e Provincia con Delega a supporto del Territorio a Nord di Roma

• Dott. Fabrizio Sagripanti – Coordinatore UDC Bracciano

• Sergio Tobia – Vice Coordinatore UDC Bracciano

All’incontro prenderanno parte anche numerosi rappresentanti della vita politica e delle realtà amministrative del territorio e dei comuni limitrofi.

L’UDC rivolge un caloroso e aperto invito a tutti i cittadini, alle associazioni e alle forze politiche locali a partecipare a questo grande evento di confronto, ascolto e ripartenza per il futuro di Bracciano.L’UDC APPRODA A BRACCIANO: RADICI PROFONDE, VALORI E SENSO DELLA PATRIA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO