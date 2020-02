Condividi Pin 1 Condivisioni

Ieri la città balneare ha ospitato le registrazioni della puntata zero del nuovo programma tv dedicato al cibo e ai prodotti del territorio

Ladispoli successo per “Lo stivale delle Meraviglie” –

Buona la prima per “Lo stivale delle Meraviglie”, il nuovo format televisivo dedicato alle bontà enogastonomiche del nostro paese e che ieri ha visto Ladispoli protagonista.

“Grazie alla disponibilità di Cinzia Moriconi e Sandro Abruzzetti, titolari dell’Antica Pizzeria – spiega l’assessore al commercio e attività produttive, Francesca Lazzeri – ieri abbiano potuto ospitare le registrazioni della puntata zero del nuovo programma tv dedicato al cibo e ai prodotti di qualità della nostra terra.

Dalle 11.00 alle 20.00 gli chef della Doc Italy, coordinati dalla instancabile Tiziana Sirna, si sono alternati davanti alla telecamera per la registrazione de “Lo stivale delle meraviglie.” Annamaria Palma, Fabrizia Ventura, Maurizio Capodicasa, Giò Di Sarno, Vincenzo Florio e Ciro Chiazzolino hanno spaziato per il Bel Paese proponendo piatti della tradizione culinaria italiana, rivisitati e non, per un vero e proprio spettacolo in cucina, ma sopratutto un vero piacere per il palato, visto che i piatti preparati sono stati anche degustati da tutti i presenti.

Tra gli ospiti della manifestazione anche il Salvamamme, l’associazione che aiuta le famiglie in difficoltà, presente con due volontarie che hanno raccolto fondi.

“L’evento di ieri – conclude l’assessore Lazzeri – è stato un altro piccolo passo per la promozione della nostra città, ed è stato fatto grazie alla collaborazione di diverse realtà locali, non ultimo l’Istituto Alberghiero di Ladispoli che ha selezionato quattro studenti, Cristian Colelli, Massimiliano Mei, Riccardo Caruso e Camilla Augello per supportare gli chef nelle preparazione dei piatti.

Anche per i ragazzi è stata una bella esperienza, ne sono certa.”

Ladispoli successo per “Lo stivale delle Meraviglie”

Ladispoli successo per “Lo stivale delle Meraviglie”

Ladispoli successo per “Lo stivale delle Meraviglie”

Ladispoli successo per “Lo stivale delle Meraviglie”

Ladispoli successo per “Lo stivale delle Meraviglie”