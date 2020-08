Condividi Pin 2 Condivisioni

Il conducente dello scooter è stato subito portato al pronto soccorso

Ladispoli, incidente in via Roma: un ferito-

Un’auto e uno scooter sarebbero stati coinvolti in un incidente a Ladispoli nell’angolo tra Via Roma e via Bassano.

L’incidente sarebbe avvenuto circa un’ora fa, secondo quanto riportato da Centro Mare Radio.

Tempestivo l’intervento dell’ambulanza.

Il conducente dello scooter è stato subito portato al pronto soccorso.