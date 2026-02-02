Ladispoli, inaugurata la nuova sezione dell’UDC

Con il segretario nazionale Lorenzo Cesa e i rappresentanti delle istituzioni locali, confermato il sostegno alla coalizione di centrodestra
Successo di partecipazione per l’incontro pubblico organizzato dall’Udc di Ladispoli, per il lancio della nuova sede e l’affermazione del coordinamento, dal nazionale al locale.
L’iniziativa si è svolta al Gotha, in presenza del segretario nazionale dell’Unione di Centro, Lorenzo Cesa e di molti ospiti delle istituzioni locali.
All’incontro hanno partecipato, oltre al primo cittadino ed ai responsabili dell’UDC, il sindaco Alessandro Grando, il presidente del Consiglio comunale Carmelo Augello, e i consiglieri comunali Marco Penge, Stefano Fierli, Manuela Risso, Eugenio Trani, Filippo Moretti.
Nel corso dell’evento l’Udc ha illustrato la propria linea culturale e politica, confermando il sostegno alla coalizione di centrodestra, al timone della città fino al 2027.
Per l’Udc sarebbero in pentola l’assegnazione di deleghe specifiche ad alcuni dei suoi rappresentanti.
Soddisfatto il coordinatore udc di Ladispoli Luigi Mataloni, che con rinnovato entusiasmo per l’impegno politico presto annuncerà i nuovi impegni assunti dall’unione di centro nel territorio.