Ladispoli come Colleferro: aggredito fino a perdere un occhio

Il sindaco Grando: “Queste quattro mele marce non ci rappresentano”

Perde l’uso di un occhio dopo essere stato circondato ed aggredito.

Una serata che riporta per certi versi anche alla mente la terribile vicenda di Willy, il giovane di Colleferro.

Come riportato su “La Provincia”, il protagonista della vicenda ladispolana è un giovane di 28 anni che ha deciso di interrompere i rapporti di amicizia con uno dei suoi aggressori, non invitandolo poi ad una festa organizzata da lui.

I fatti risalgono alla sera del 19 luglio scorso.

Secondo quanto ricostruito il giovane conosceva due dei suoi aggressori.

Quella sera il giovane e si trovava in giro per la città balneare insieme alla sua fidanzata, quando per caso incontra la sorella di due di quelli che saranno gli aggressori. Lei in quel momento decide di avvisare i fratelli di trovarsi in sua compagnia.

I due fratelli pugili (E.O. di anni 33 e V.O. di anni 22) si precipitano sul posto e lo aggrediscono.

Nel frattempo la sorella impedisce alla fidanzata del giovane di potergli prestare soccorso

Le aggressioni proseguono mentre i due cercano di raggiungere la macchina per andare in ospedale.

Dopo l’ “affronto” del mancato invito alla festa (motivo del rancore da parte degli aggressori nei confronti della vittima) uno dei due avrebbe iniziato a minacciare il ragazzo con messaggi fino alla sera del pestaggio.

I tre aggressori sono stati tratti in arresto dai Carabinieri in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La sorella dei due è stata invece indagata per violenza privata.



Il provvedimento quindi trae origine dalla denuncia presentata lo scorso 20 luglio, presso i Carabinieri della Stazione di Ladispoli. Il giovane ai militari infatti aveva riferito che, la sera precedente, era stato aggredito e picchiato da due fratelli e dal loro cognato, per futili motivi, tali da causargli lesioni gravissime consistenti nella perdita di un occhio.

Anche il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando si è espresso in merito alla vicenda: «La popolazione di Ladispoli non è certamente rappresentata da queste quattro mele marce che purtroppo costringono la città a questa immagine negativa che viene portata all’attenzione dei media nazionali».