Share Pin 4 Condivisioni

Disagi alla viabilità e ufficio chiuso il 12 marzo

Ladispoli: cambia la viabilità su via Varsavia e sportello parcheggi a pagamento chiuso al pubblico

Ladispoli: cambia la viabilità su via Varsavia e sportello parcheggi a pagamento chiuso al pubblico –

Cambia la viabilità su via Varsavia. Il disagio alla viabilità venerdì 12 marzo dalle 8.30 alle 15.30.

Sarà vietata la circolazione nel tratto compreso tra via Mosca e via Atene.

Ma venerdì 12 non sarà l’unico disagio in città. Chiuso anche lo sportello parcheggi a pagamento in piazza Rossellini.

Lo sportello riaprirà regolarmente martedì 16 marzo.

(torna a Baraondanews)