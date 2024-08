La Multiservizi Caerite ricerca due farmacisti, una cosmetologa e un’estetista

Sul sito della Società Municipalizzata pubblicati gli avvisi pubblici con le relative informazioni

Tre avvisi di selezione pubblica, con i quali la Multiservizi Caerite, società Municipalizzata di cui il Comune di Cerveteri è socio unico, cerca figure professionali per il potenziamento e l’ampliamento dei servizi offerti all’interno delle Farmacie comunali, dallo scorso luglio divenute sei grazie all’apertura in Via Fontana Morella, vicino la Cantina Sociale di Cerveteri di una nuova sede.

Nel dettaglio, si ricercano due figure per il profilo di farmacista collaboratore, una cosmetologa e una estetista. Per quanto riguarda l’avviso di selezione per le figure di farmacisti, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12:00 di lunedì 30 settembre, mentre per il ruolo di cosmetologa ed estetista per le ore 12:00 di venerdì 13 settembre.

Tutti gli avvisi sono pubblicati sul sito www.multiservizicaerite.it. Ulteriori informazioni si possono chiedere recandosi direttamente presso gli uffici della Municipalizzata, siti in Vicolo Sollazzi n.3, nel Centro Storico di Cerveteri.

“Le Farmacie comunali rappresentano un fiore all’occhiello del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’Amministrazione comunale, di concerto con la Multiservizi Caerite, sta lavorando affinché diventino un punto di riferimento per la cittadinanza, non soltanto per l’acquisto di farmaci o parafarmaci ma per l’offerta di servizi che diamo agli utenti. Ultimo degli esempi in ordine temporale, la nascita dello Sportello d’Ascolto della sesta Farmacia, uno spazio dedicato a tutti coloro che stanno attraversando un momento difficile della loro vita e possono trovare qui un luogo per essere ascoltati che sin dal primo giorno dalla sua istituzione ha già riscosso ampio gradimento in città”.

“Una volta che entreranno in organico queste nuove figure professionali – aggiunge il Sindaco Gubetti – che saranno inserite dopo apposita selezione pubblica per titoli e colloquio, non soltanto garantiremo servizi più ampi, basti pensare che tra i requisiti per il posto da estetista l’essere esperti in estetica oncologica è uno dei criteri che assegneranno ulteriore punteggio in fase di valutazione, ma daremo anche al personale già impiegato la possibilità di far affidamento su una squadra di colleghi operativi capaci di offrire un servizio ancor più ottimale. Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministratore Unico della Multiservizi Caerite Remo Tagliacozzo e il Dottor Domenico Paglialunga, che oltre a svolgere un egregio lavoro, stanno dimostrando una sensibilità, una professionalità ed una abnegazione verso la città che sono certa anche in futuro rappresenteranno un valore aggiunto di straordinaria importanza. Un ringraziamento doveroso va anche a Raffaella Nicolini Responsabile dei procedimenti per il lavoro svolto in Multiservizi.