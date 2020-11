Share Pin 52 Condivisioni

La giovane è arrivata all’ospedale in elisoccorso

Intervento in emergenza al San Camillo, cesareo a una ragazza in coma –

“Non c’è solo l’emergenza covid-19”. A dirlo è stato l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato raccontando quanto successo al San Camillo di Roma.

Una giovane, al nono mese di gravidanza, è arrivata in elisoccorso all’ospedale, in coma.

La donna è stata subito presa in carico dall’equipe dei rianimatori del San Camillo.

“Stabilizzata in venti minuti e sottoposta a monitoraggio fetale – ha raccontato D’Amato – esame Tac e risonanza magnetica encefalo e trasferita in sala operatoria dove è stata sottoposta, con l’intervento di ginecologi e neonatologi, a taglio cesareo”.

“Il bambino è vivo ed è in neonatologia e la ragazza è stabile ancora in prognosi riservata”.

“Questa è l’azienda San Camillo – ha concluso D’Amato – orgoglio del servizio sanitario regionale”.

“Rivolgo un ringraziamento a tutti i professionisti che stanno combattendo in prima linea il covid non tralasciando l’assistenza verso le altre patologie e purtroppo, come se non bastasse, sono costretti a combattere anche contro le fake news”.