Coinvolto un furgone che trasportava diverse bombole di ossigeno ed azoto

Incidente stradale, sul G.R.A. Intervengono i Vigili del Fuoco – Roma, alle ore 11:40 circa sul G.R.A. carreggiata interna, altezza uscita n. 28, la squadra dei vigili del fuoco dell’Eur (11a) sta intervenendo in seguito ad un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un furgone che trasporta diverse bombole di ossigeno ed azoto. Non è stata coinvolta nessuna altra vettura. Sul posto anche la Polizia Stradale richiedente dell’intervento ed una autogrù civile.