Condividi Pin 0 Condivisioni

Domenica 12 luglio si è svolta la Festa Lions della Scuola di Taekwondo presso il Centro Sportivo Il Gabbiano

Il Taekwondo del Maestro Benardinelli in prima linea per le Città di Ladispoli e Cerveteri-

Domenica 12 luglio si è svolta la Festa Lions della Scuola di Taekwondo del Maestro Benardinelli presso il Centro Sportivo Il Gabbiano

La festa è iniziata con gli esami passaggio di grado, in giuria otto Tecnici Federali provenienti da Roma hanno esaminato gli atleti.

Si è poi proseguito con lo spettacolo (dimostrazione tecnica) delle Cinture Nere e con la premiazione “medaglia d’Oro al valore sportivo 2020” per gli atleti:

Aurora Bruno, Pluricampionessa di Combattimento 2020

Emanuela Ciobanu, Pluricampionessa di Forme 2020

Ioana Cetica, Argento Torneo Nazionale “Coppa Chimera” 2020

Sophie Santini, Oro Interregionale 2020 e Oro Torneo Nazionale “Coppa Chimera” 2020

Marco Bartic, Pluricampione di Forme, atleta squadra Regionale, Oro alla Coppa Italia di forme a squadre regionali 2020

Elisa Pacchiarotti, Pluricampionessa di Forme, Atleta Squadra Regionale di Forme, Vice Campionessa Italiana di forme in carica 2019/2020







Jacopo Sampaolesi, Pluricampione di Combattimento, Atleta Squadra Regionale di Combattimento, Vice Campione Italiano in carica 2019/2020

Alla manifestazione hanno partecipato il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, sempre sensibili e presenti da anni alle nostre manifestazioni.

È stato un onore avere i Sindaci uno di fianco all’altro alla nostra manifestazione, il Taekwondo unisce e va oltre ogni confine.

Un ringraziamento va alle famiglie e allievi Lions per la collaborazione per la buona riuscita dell’evento, un plauso particolare a Federica Battafarano Assessore allo Sport di Cerveteri e Miska Morelli Capo Segreteria del Sindaco di Ladispoli.

La nostra scuola è presente sul territorio da 27 anni, abbiamo atleti provenienti da Ladispoli, Cerveteri e Fregene, dal 1993 la nostra “mission” è quella di educare tutti i nostri allievi ad una disciplina di vita, non solo nei risultati sportivi-agonistici o semplicemente nel migliorare un gesto tecnico ma in un vero e proprio stile di vita, retto, sano, costruito su sani principi che mettano in evidenza le virtù più nobili dell’uomo e della donna.

Noi facciamo Sport/Taekwondo con passione e per amore, e chi si avvicina al nostro mondo, non può che essere travolto dalla nostra passione e dalla nostra professionalità.

A settembre riapriremo i corsi per i nuovi iscritti e saremo pronti ad accogliere tutti coloro che avranno voglia e desiderio di migliorare se stessi, atleticamente e non solo.

Vi aspettiamo! Il Maestro Alessandro Benardinelli