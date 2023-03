Ikea apre a Fiumicino: l’apertura a Parco Leonardo, ‘The Wow Side’ –

Un negozio Ikea di 9mila metri quadri quello che è pronto a fare capolino nel rinnovato centro commerciale di Fiumicino, ex Parco Leonardo, ora denominato invece The WOW Side Shopping Centre. L’esercizio commerciale sarà inaugurato il prossimo 23 marzo e per la prima volta, la nota catena svedese di arredamento ed accessori per la casa inaugurerà uno store all’interno di un centro commerciale. In tal mondo, i punti vendita Ikea presenti a Roma diventeranno cinque. Oltre a quello di Fiumicino vanno infatti ricordati gli store a Porta di Roma, Gregorio VII, San Silvestro ed Anagnina.

Il centro commerciale di Fiumicino noto come Parco Leonardo cambia veste. Rinnovato nel nome che diventa: ‘The WOW Side Shopping Centre’, questa non sarà certamente l’unica novità che investirà il centro commerciale. Infatti, tra i 90 operatori che sono pronti a fare il loro ingresso nell’esercizio ci sarà anche il punto vendita Ikea che, con la bellezza di 9mila metri quadri, è pronto a stupore gli avventori. Formato unico in tutta Italia, è infatti la prima volta che la catena svedese sbarca all’interno di un centro commerciale, al suo interno sarà possibile trovare soluzioni di arredo che potranno fare contenti tutti gli stili nonché moltissimi accessori per la cosa così da rispondere ad ogni evenienza. Immancabili, poi, le polpette svedesi. Insomma, delle novità davvero da non perdere quelle che sono prati ad investire il centro commerciale di Fiumicino, anch’esso completamente rinnovato. Ricordiamo poi che l’inaugurazione del punto vendita avverrà il prossimo 23 marzo.

Il rebranding di Parco Leonardo

Venti milioni le risorse messe a disposizione dal gruppo Generali per il rilancio ed il rebranding di Parco Leonardo. Una scelta apparsa obbliata per via delle ‘disastrose conseguenze dell’emergenza pandemica, basti pensare che la chiusura forzata nei weekend ha comportato la perdita del 50% delle utenze e dunque del fatturato’, queste le parole di Sasha Camerino, head of central southern Italy di Generali Real Estate a Milano Finanza. L’obiettivo è quello di raddoppiare i visitatori nonché di creare un centro di aggregazione sociale.