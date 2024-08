Grandiosa conferenza spettacolo nell’area archeologica di Pyrgi. Agostino De Angelis ha messo in scena “Sette contro Tebe” di Eschilo

di Giovanni Zucconi

È vero che ci trovavamo nel comune di Santa Marinella, e più precisamente a Santa Severa, nell’Area Sacra dei Templi di Pyrgi. Ma ieri sera, nella conferenza spettacolo “L’Etrusca Pyrgi – da Eschilo a Dionigi I di Siracusa”, tutto parlava dell’antica Caere. Della sua potenza commerciale e marittima. Delle sue relazioni internazionali che la rendevano una città ricca e temuta.

È stata una conferenza spettacolo grandiosa. Che ha messo in scena, in quella che fino a poche ore prima era una semplice, anche se importante, area archeologica chiusa al pubblico, una delle più famose tragedie di Eschilo: “Sette contro Tebe”. Uno spettacolo emozionante, in un contesto naturale e archeologico molto suggestivo. Con battaglie in cui hanno partecipato anche cinque cavalli, e coinvolto venti attori. Il tutto mentre il sole tramontava sul mare come una palla di fuoco, e il vento che giocava con i costumi degli attori.

Grandiosa conferenza spettacolo nell’area archeologica di Pyrgi

Insomma, come avevamo facilmente anticipato, il regista e attore Agostino De Angelis e l’Associazione Culturale ArchéoTheatron, si sono superati ancora una volta. Regalando al numerosissimo pubblico presente, uno spettacolo che non dimenticheranno tanto facilmente. Più di due ore di esibizione volate via, quasi senza accorgersi.

Ma il grande Teatro non è stato il solo protagonista della serata. Altrettanto significativa e interessante è stata la conferenza tenuta da due bravissime relatrici: l’archeologa e direttrice del museo civico “I. Falchi” di Vetulonia, Simona Rafanelli, e la professoressa Laura Maria Michetti, che ha la cattedra di etruscologia alla Sapienza di Roma. Loro ci hanno raccontato, con leggerezza ma con precisione e competenza, dell’importanza storica e archeologica del sito di Pyrgi. Del suo porto e dei i suoi santuari. E del loro legame con l’antica Caere.

Per chi non avesse letto il nostro articolo di qualche giorno fa su questa attesa conferenza spettacolo, articolo che potrete leggere qui, ricordiamo che nessuno mai prima aveva potuto organizzare un evento di un qualsiasi tipo all’interno dell’area archeologica di Pyrgi. Si è trattato quindi di un privilegio concesso, per la prima volta, al regista e attore ceretano, in virtù della sua consolidata esperienza in manifestazioni di questo tipo, e dei successi ottenuti nelle sue performance messe in scena in tutta Italia.

L’importanza dell’evento è stata sottolineata dalla presenza della Soprintendente, Margherita Eichberg, e della funzionaria responsabile di zona, Rossella Zaccagnini. In particolare, la Soprintendente ha ricordato come tutta la Soprintendenza si stia impegnando per rendere maggiormente fruibili le aree archeologiche di sua competenza. Aprendole a eventi che possano valorizzarle e avvicinarle a un pubblico più vasto. E ha ricordato che Agostino De Angelis è riuscito a proporle dei progetti su aree che nessuno prima aveva mai considerato, e che nessuno immaginava potessero diventare un suggestivo palcoscenico per eventi teatrali.

Questo ci riporta alle parole che Agostino De Angelis ci ha detto nell’ultima intervista, parlando dell’evento di ieri sera: “Questo è solo l’inizio. Faremo cose dove nessun’altro ha fatto nulla prima. Ancora non avete visto nulla.”.