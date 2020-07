Condividi Pin 0 Condivisioni

A causa dell’affluenza estiva aumentano i rifiuti sugli arenili e i volontari hanno deciso di intervenire

Gli Amici di Torre Flavia in soccorso delle spiagge con un giorno di raccolta –

Gli Amici di Torre Flavia chiamano su Facebook a raccolta volontari e simpatizzanti per una giornata estiva di raccolta dei rifiuti sul litorale.

“In questi giorni di intenso caldo – scrivono sulla loro pagina – l’affluenza sulle spiagge, e a Torre Flavia, è stata intensa. Purtroppo come spesso succede anche i rifiuti hanno trovato spazio in Riserva, abbandonati al loro destino sulla spiaggia o tra le dune.

Per questo si sta pensando di organizzare una giornata di raccolta straordinaria per la prossima settimana, magari venerdì per potersi organizzare. Chi volesse e potesse aderire può scrivere sotto al post per confermare la propria adesione all’iniziativa.

Grazie per chi parteciperà”.

Dunque, chiunque volesse aderire può recarsi al seguente link e dare la propria disponibilità: https://www.facebook.com/206337259383022/posts/3708913095792070/