2974 persone sottoposte al controllo dell’Alcool test

Anche in questo fine settimana, i militari dei reparti dipendenti della Compagnia di Roma Ostia, con il supporto dei colleghi delle unità cinofile del Nucleo CC di Santa Maria di Galeria (RM), hanno rafforzato con un servizio ad “alto impatto” il dispositivo per il controllo del litorale Romano con particolare attenzione a Fregene del comune di Fiumicino, effettuato nell’arco serale e notturno nelle aree di maggior affluenza di persone e finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, dei fenomeni delittuosi di natura predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti e legati alla c.d. “mala movida”.

Numerosi i controlli per arginare gli incidenti stradali e le cosiddette stragi del sabato sera mediante autovelox ed etilometro e posti di controllo per la verifica del rispetto del Codice della Strada all’uscita dai locali. Il bilancio dell’attività, svolta nello specifico dai Carabinieri della Compagnia di Ostia è di 282 persone e 164 veicoli controllati, di una

persona arrestata e 4 denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria per vari reati, al ritiro di sette patenti di guida e conseguente sequestro amministrativo di tre veicoli. Sono stati inoltre sottoposti al controllo speditivo con precursore “alcool test” 2974 conducenti di veicoli. I Carabinieri, nel dettaglio, hanno arrestato un giovane 26enne, fermato alla guida del proprio veicolo e trovato in possesso di 6 dosi di crack del peso di circa 3 g., nonché denaro contante per 400 euro in banconote. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 2 g. di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Fregene, maxi controlli dei Carabinieri. 1 arresto e 4 denunce

I Carabinieri hanno denunciato a piede libero un 40enne e un 25enne, sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza, il primo con tasso alcolemico pari a 1,71 G/L, il secondo con tasso alcolemico pari a 1,27 G/L. Per entrambi si è proceduto al ritiro della patente di guida mentre, solo per il 40enne anche al fermo amministrativo del mezzo.

Un 50enne è stato invece notato dai militari, alla guida del proprio veicolo, compiere manovre pericolose in strada, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Fermato per procedere al controllo, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi al controllo dell’etilometro ed è stato inoltre trovato in possesso di 3 dosi di hashish, del peso di circa 17 grammi. Anche nei suoi

confronti, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al fermo amministrativo del mezzo.

E’ stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e rifiuto di sottoporsi ad esame dell’etilometro. I Carabinieri hanno poi sanzionato 12 conducenti per violazioni al Codice della Strada per complessivi 15.000.