“Fiumicino, coronavirus e caso vaccini: finalmente un confronto con la Asl”

Il capogruppo della Lega Vincenzo D’Intino e il capogruppo di crescere insieme Roberto Severini commentano la riunione in programma con la Asl dopo i dubbi sollevati

In primis la preoccupazione per il centro vaccini di Palidoro, sollevata da Crescere Insieme, a rischio chiusura per via del pensionamento di una figura medica e della presunta mancanza di sostituzione.

Poi la richiesta di convocazione della dirigenza della Asl da parte della Lega, per avere certezze sull’incidenza del coronavirus nelle nostre zone e sul piano di emergenza predisposto.

Oggi in commissione, il presidente Fortini ha informato che martedì prossimo è stata convocata la direzione della Asl, e all’ordine del giorno ci saranno sia la questione vaccini, già programmata, sia la questione coronavirus.

A seguito delle richieste presentate dall’opposizione, dunque, si è provveduto a convocare la Asl e finalmente si riuscirà a dialogare su due cose importanti del nostro territorio.

A proposito di coronavirus, suggeriamo al Comune, infine, che i pannelli informativi luminosi per sensibilizzare la popolazione al rispetto del protocollo di prevenzione, diramato dal Ministero della Salute, ricordando le principali azioni di prevenzione da rispettare in famiglia”.

Vincenzo D’Intino, capogruppo Lega, Roberto Severini, capogruppo Crescere Insieme