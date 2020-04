Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco Montino racconta la situazione nella città del litorale

Fiumicino, contagi stabili, ma aumenta il numero di persone che circolano

Alle 10.48 di oggi è arrivato l’ultimo aggiornamento da parte della Asl RM3 che ci comunica il numero delle persone positive tra i cittadini di Fiumicino.

Ad oggi rimangono 25 le persone che sono risultate positive al Covid-19 e 96 le persone in sorveglianza attiva da parte della Asl perché contatti diretti dei 25.

Inoltre, ieri sera alle 23 è decollato dall’aeroporto di Fiumicino un aereo con a bordo 300 persone. Si tratta di una parte dell’equipaggio di una nave da crociera attraccata a Piombino. Le 300 persone, di origine filippina, sono state trasportate dal porto toscano al Leonardo Da Vinci in sicurezza e non sono mai passate dalla città di Fiumicino. L’operazione è stata monitorata per tutta la giornata dalla nostra amministrazione. Questo in osservanza degli accordi presi nei giorni scorsi con la Protezione Civile Nazionale, i ministeri competenti e le società di navigazione.

Vi chiedo, nuovamente, di rimanere a casa. Avremo tempo di goderci il sole all’aria aperta e le belle giornate, ma ora dobbiamo restare ognuno nelle proprie case. Il rischio, concreto, è di vanificare oltre un mese di sacrifici per qualche ora all’aperto. Specialmente in questi giorni di bel tempo e di festa, la nostra Polizia Locale ha intensificato i controlli sul territorio, con l’indispensabile contributo della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

Da questa mattina si registra un aumento delle persone in giro ed è un fatto grave, oltre che una violazione delle prescrizioni vigenti. Ricordo a tutte e tutti che chiunque sarà fermato e non sarà in grado di fornire un giustificato motivo per essere uscito di casa sarà sanzionato.