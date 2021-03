Share Pin 2 Condivisioni

L’importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione

L’assessorato ai Servizi Sociali rende noto che è possibile richiedere un bonus idrico integrativo consistente in un contributo annuale una tantum riconosciuto in bolletta.

L’importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a:-

40 mc annui per ciascun componente dei nucleo familiare (per il 2021 circa € 74), per le utenze dirette ed indirette con ISEE fino a € 8.265,00;’-

20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare (per il 202I circa € 43), per le altre utenze aventi diritto.

Fiumicino: bonus idrico integrativo, ecco come richiederlo ad Acea Ato2

Si informa che la domanda di bonus deve avvenire esclusivamente online, con la procedura specificamente attivata sul sito web http://www.ato2roma.it/bonus-idrico- integrativo mediante autenticazione e registrazione dell’utente al portale.

Solo nel caso di impossibilità di registrazione al portale, è possibile scaricare l’apposito modulo presente sulla pagina dedicata sul sito di Acea Ato2 ed inviare in formato cartaceo, per posta ordinaria, all’indirizzo STO ATO 2 Lazio Centrale – Roma, Via Cesare Pascarella, 31 – 00153 Roma.

Tuttavia, si fa presente che questa seconda modalità non consente la possibilità di informazioni automatiche tempestive all’utente e comporta tempi più lunghi di lavorazione della richiesta.

In entrambi i casi, l’istanza deve essere compilata e inoltrata dal cittadino/utente allegando la documentazione prevista nel Regolamento.

In particolare per le domande di bonus 2021, al fine di caricare correttamente la documentazione sul portale, vanno allegati:-

attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2021;-

prima pagina di una bolletta emessa dal gestore Acea ATO 2 nell’anno 2021 (per le domande effettuate da utenti residenti nei Comuni che trasferiranno il servizio nel corso del 2021 è possibile allegare la prima pagina di una bolletta emessa nell’anno 2021 dal gestore precedente).

Nel caso di utenti indiretti (utilizzatori nell’abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un’utenza ad uso condominiale) va allegata la bolletta intestata al condominio.Per poter caricare correttamente la documentazione sul portale, la predetta certificazione va allegata all’ISEE come un unico file pdf.

