Appuntamento su Rai Uno ore 12:20

Domani in TV con Linea Verde la replica ‘Da Fiumicino a Cerveteri Incontro di civiltà’

Dagli etruschi ai romani e ritorno: la puntata di Linea Verde in replica giovedì 16 aprile su Raiuno alle 12.20, si snoderà lungo un percorso storico e geografico che, partendo dal VIII secolo avanti Cristo, cercherà di cogliere i segni delle reciproche influenze delle due civiltà più importanti del Mediterraneo insieme a quella greca e fenicia.

Influenze culturali, religiose ed agricole che diedero vita ad uno scenario testimoniato oggi ad esempio dagli splendidi affreschi delle tombe della Necropoli di Cerveteri dove Beppe Convertini andrà per mostrare in anteprima per Linea Verde un restauro in fase ultimativa: si tratta della Tomba degli Scudi appartenuta alla Famiglia Velcha il cui nome ricorre spesso in questa fascia di terra che si affaccia al Mar Tirreno.

Lungo il mare Convertini scenderà poi verso Fiumicino e Roma, nei luoghi che l’imperatore Traiano seppe trasformare da paludosi a impareggiabili paradisi terrestri come l’Oasi di Porto, luogo di terme e di “salus per aquam”, origine dell’acronimo SPA che oggi tutti conosciamo.

Gli altri “fuochi” della puntata saranno poi il Castello di Santa Severa dove Ingrid Muccitelli ci farà fare un salto in avanti nel tempo fino ai fasti medioevali di questa costruzione splendidamente restaurata; le Saline di Tarquinia oggi Riserva Naturale dello Stato; le colline, sempre intorno a Tarquinia, dove incontreremo le vacche maremmane ma soprattutto i cavalli autoctoni di razza tolfetana cavalcati dagli ultimi butteri, e naturalmente Tolfa che si rivelerà una autentica miniera di sorprese: l’artigianato di qualità, i pellami tolfetani e l’ altrettanto celebre Bardella Maremmana, ovvero la sella riempita di crine cucita interamente a mano.

Ma sarà anche la Tolfa dell’ottimo pane ottenuto dalla miscelazione di diverse semole di grano duro, e la Tolfa dei norvegesi, ovvero di una comunità che 25 anni fa nacque dall’entusiasmo di un cittadino di Oslo che, in vacanza su queste colline, tornò in patria con l’idea che questi erano luoghi ideali dove vivere: il passaparola ha fatto il resto, e continua a farlo, mentre Peppone, incuriosito dalla scoperta, organizzerà – chi se non lui ? – una sfida gastronomica Norvegia-Tolfa.

Infine tappa a Ladispoli per raccogliere e gustare quel meraviglioso ortaggio che risponde al nome di Carciofo romanesco IGP.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e Nicola Sisto e di Giuseppe Bosin, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso e Yari Selvetella. Regia Daniele Carminati. Produttore esecutivo Federica Giancola.