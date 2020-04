Condividi Pin 10 Condivisioni

A lavoro per garantire la sicurezza nello scalo romano durante la fase 2 dell’emergenza sanitaria

Covid-19, all’aeroporto di Fiumicino segnaletica e plexiglass –

All’aeroporto di Fiumicino si è a lavoro per garantire la sicurezza dei passeggeri durante la fase 2 dell’emergenza sanitaria.

Allo studio un incremento delle indicazioni e informazioni, barriere in plexiglass per le postazioni di sicurezza e per il controllo passaporti.

Le autorità portuali, come riportato dall’ansa, sono pronte ad accogliere quelle che potranno essere, in un percorso di confronto e coordinamento, le indicazioni delle autorità preposte, anche a livello Ue, e sanitarie.

Lo scalo è pronto a fare la sua parte e se necessario cambiar veste per affrontare la progressiva ripresa del traffico aereo.