Coronavirus, tornano a salire i positivi. 16 a Ladispoli, 10 a Cerveteri

139 nuovi casi sul territorio di Asl Roma 4 nelle ultime 24 ore

Sono 139 i casi positivi registrati oggi nella ASL Roma 4. Lo rende noto la Regione Lazio nel consueto bollettino odierno dedicato all’emergenza Covid sul territorio.

Di questi: 13 ad Anguillara di cui sei sintomatici; 7 a Bracciano di cui 3 sintomatici; 10 a Campagnano di cui quattro sintomatici; 2 a Canale Monterano sintomatici; 4 a Capena di cui due sintomatici; 3 a Castelnuovo di Porto; 10 a Cerveteri di cui 5 sintomatici; 41 a Civitavecchia di cui 19 sintomatici; 2 a Fiano Romano di cui uno sintomatico; 6 a Formello di cui quattro sintomatici; 16 a Ladispoli di cui 9 sintomatici; 3 a Manziana di cui uno sintomatico; 4 a Morlupo di cui due sintomatici; 1 a Riano sintomatico; 1 a Rignano; 13 a Santa Marinella di cui 8 sintomatici; 1 Sant’Oreste; 2 a Tolfa.

Sono guarite 31 persone, di cui: 12 a Civitavecchia; 1 a Bracciano; 2 a Riano; 1 a Campagnano; 1 a Canale; 1 a Capena; 3 a Castelnuovo; 4 a Cerveteri; 2 a Fiano; 1 a Ladispoli; 1 a Sant’Oreste; 2 a Santa Marinella.

Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 6.809 persone e sono stati effettuati 74.656 tamponi. Tutto il personale sanitario è sottoposto periodicamente a tampone di controllo.

Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 27 dicembre è 86.882

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: (si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 4

Anguillara: 105

Bracciano: 108

Campagnano: 83

Canale Monterano: 11

Capena: 67

Castelnuovo di Porto: 62

Cerveteri: 180

Civitavecchia: 353

Civitella San Paolo: 4

Fiano: 82

Formello: 127

Ladispoli: 144

Magliano: 4

Manziana: 11

Mazzano : 6

Morlupo: 63

Nazzano: 8

Ponzano: 3

Riano: 41

Rignano: 48

Sacrofano: 11

Sant’Oreste: 12

Santa Marinella: 65

Tolfa: 13

Torrita T : 7

Trevignano: 3

“Si fa presente che il totale dei comuni non è conteggiato facendo la somma o sottrazione dei dati riportati nella prima parte del comunicato (positivi e guariti delle ultime 24 h) ma soggetto a numerose variabili. Una di questa, la più frequente, l’inserimento di nuovi guariti segnalati dai Mmg ai distretti che inseriscono i dati direttamente a sistema, e altri tipi di allineamento che determinano il conteggio per ogni singolo comune.” – specifica in conclusione Asl Roma 4.