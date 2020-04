Condividi Pin 0 Condivisioni

Lo dichiara la consigliera regionale Marietta Tidei

Coronavirus, ”Tamponi in tutte le Rsa e Case di Riposo del Lazio”

“Bene l’impegno che la Regione ha assunto per i trecentomila test sierologici, iniziando dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario. Ora però servono tamponi a tappeto per le Rsa e le case di riposo del territorio regionale.

Solo così, infatti, possiamo accertare la dimensione di un fenomeno che come riportano le cronache recenti, e come ha messo in evidenza il caso di Rocca di Papa, così come quelli di Civitavecchia e di Campagnano, va affrontato con il massimo impegno.

Sia per tutelare le condizioni degli ospiti di queste strutture, sia per quella di tutti gli altri. I numeri dei contagi nel Lazio ci dicono che il Sistema sanitario regionale ha retto di fronte all’emergenza ma i cluster in diverse RSA della Regione stanno assumendo proporzioni preoccupanti.

Un incremento dei tamponi nelle RSA e nelle case di riposo è quantomai necessario per migliorare i risultati conseguiti dalla Regione, che entro fine mese potranno portare la curva epidemica sotto il 2%, abbassando notevolmente il rischio del contagio” ha dichiarato la consigliera regionale Marietta Tidei.