Condividi Pin 10 Condivisioni

I dati di oggi forniti dal Ministero della Salute

Coronavirus, in Italia 320 nuovi casi e 4 morti – Sono 320 i nuovi contagi e 4 i morti per Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, solo due Regioni (Molise e Basilicata) non hanno avuto nuovi casi rispetto a ieri. La Regione che ha fatto registrare l’incremento maggiore di nuovi positivi nelle ultime 24 ore è il Lazio con 51, seguito da Veneto (46), Lombardia (43) ed Emilia Romagna (41).

Con l’ultimo aggiornamento il numero totale dei decessi sale a 35.400, mentre i casi totali sono 254.235. Attualmente ci sono ancora 14.867 positivi: 810 ricoverati con sintomi, 58 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri) e 13.999 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti dall’inizio dell’emergenza sono 203.968.