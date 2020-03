Condividi Pin 15 Condivisioni

Oltre 3000 i casi registrati: crescono i guariti

Coronavirus: i numeri del contagio in Italia



3.089 ipersone positive al coronavirus in Italia. Di queste, le persone decedute sono 107, quelle guarite sono 276, quelle attualmente positive sono 2.706. Numeri chiave aggiornati dell’emergenza in Italia, forniti dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Il totale dei deceduti rappresenta il 3,47% delle persone contagiate dal virus, mentre il totale delle persone guarite è pari all’8,94% del totale dei contagiati.

In un solo giorno si sono registrati 587 nuovi casi, e questo è un numero finora mai toccato dall’inizio dell’epidemia. Ieri ti erano 466, lunedì erano risultati 258. Il totale generale dei tamponi eseguiti e’ di 29.837, di cui 12.138 in Lombardia, 10.515 in Veneto, quindi l’Emilia Romagna con 2.500.

La concentrazione maggiore dei casi è nel focolaio ormai ben definito in Lombardia, con 1.820 casi e 73 deceduti, circa il 70% del totale. Segue l’Emilia Romagna con 544 casi e 22 decessi, poi il Veneto con 360 casi e 6 decessi. Gli altri 6 casi di deceduti sono distribuiti tra Marche (4), Liguria e Puglia (1 a testa). La Puglia registra oggi la prima vittima del coronavirus.