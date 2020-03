Condividi Pin 15 Condivisioni

Tutte le misure prescritte dal Governo Conte

Coronavirus, ecco il decreto

Il governo ha approvato oggi il decreto relativo alle misure da tenere durante il periodo di diffusione del COVID19.

Coronavirus, ecco il decreto emanato dal Governo

Nel decreto che vi alleghiamo integralmente si legge che “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza”.

Sono “sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina”.

Sempre nel decreto ci sono indicazioni per le persone anziane affette da patologie: “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Di seguito il testo integrale. All’appendice tutte le misure legate all’igiene: