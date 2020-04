Condividi Pin 0 Condivisioni

Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. “La fase due potrebbe iniziare il 16 maggio”

Coronavirus, a casa anche il Primo Maggio –

Dopo la Pasqua e la Pasquetta gli italiani festeggeranno anche il Primo Maggio a casa.

“Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane”.

A dirlo è stato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli a “Radio anch’io” su Rai Radio 1.

E specifica: “La fase due potrebbe iniziare il 16 maggio”.

“E’ presto per l’ora d’aria. Dobbiamo andare avanti con il massimo rigore”, ha aggiunto.