Le parole del primo cittadino sull’emergenza coronavirus

Civitavecchia, Tedesco alla messa in Cattedrale: “Ce la faremo”

Ho assistito questa mattina alla Solenne Messa di Pasqua celebrata nella Chiesa Cattedrale da Mons. Luigi Marrucci, Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.

Non avrei mai immaginato di vivere una situazione simile, quei banchi vuoti, quelle porte chiuse hanno suscitato in me un’emozione profonda che le parole non riescono a descrivere.

È stata una cerimonia toccante, con il nostro pastore diocesano che ha avuto splendide parole per tutta la nostra comunità.

E quando mi ha chiesto di dare un messaggio alla città a stento ho trattenuto la commozione.

Mi sento di ringraziare il nostro Vescovo per aver dato a me e al comandante Ivano Berti l’opportunità di rappresentare la città, come ringrazio coloro che sono anche oggi in prima linea: i medici, gli infermieri, ma anche le forze dell’ordine, la Polizia locale, la nostra Protezione civile, la Croce Rossa e tutti i volontari che operano in queste ore.

Un pensiero particolare va invece a coloro che purtroppo hanno pagato il tributo più alto a questa pandemia.🙏🏻

Le nostre abitudini sono cambiate radicalmente, anche quella di condividere con parenti e amici le ricorrenze della tradizione cristiana, dobbiamo però andare avanti, crederci. Perché ce la faremo, tutti insieme saremo protagonisti della resurrezione della nostra comunità da questo difficile momento.

Buona Pasqua