Cerveteri, Pascucci: “3 nuovi contagi, ma anche una nuova nascita”

Condividi Pin 0 Condivisioni

Nel corso dell’ormai immancabile appuntamento serale il Sindaco Pascucci ha dato notizia delle tre nuove persone positive al COVID 19 di Cerveteri. Si tratta di due uomini e una donna. I tre non avrebbero gravi problemi di salute e si trovano in isolamento domiciliare. Sale così a 27 il numero di positivi al covid-19 nella città etrusca. Il sindaco ha, però, segnalato anche una nuova nascita nella giornata odierna. Un raggio di luce in queste giornate complicate.

INFORMAZIONI

CONTAGI

Purtroppo ci è giunta la segnalazione di tre nuovi casi di positività al COVID-19. Come vedete dunque, è fondamentale continuare a restare a casa e a rispettare tutte le limitazioni del DPCM.

BUONI SPESA

In queste ore stiamo lavorando alla pubblicazione dei moduli per la richiesta dei voucher spesa con gli stanziamenti di Governo e Regione, ai quali si aggiungono i 30mila euro del nostro Comune. Da lunedì 6 aprile sarà possibile presentare domanda. Domani spiegheremo come fare. Fino ad allora, vi prego di non chiedermi notizie a riguardo.

NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO

Non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Non lo abbiamo mai fatto. Ma vale di più in questo momento.

Emiliano e Silvia ieri mi hanno fatto molto riflettere con le loro preziose parole.

Ho scritto una risposta. La trovate qui: https://bit.ly/2x2CQDM

Dopo il video li ho sentiti al telefono e ho capito ancora di più quanto sia importante fare rete. Li ringrazio per essersi confrontati con me.

⭕⭕ EMERGENZA COVID-19 / TRE NUOVI CONTAGI, MA ANCHE UNA BUONA NOTIZIA…⭕⭕ ⭕⭕ EMERGENZA COVID-19 / TRE NUOVI CONTAGI, MA ANCHE UNA BUONA NOTIZIA…⭕⭕Eccoci con il consueto appuntamento serale, che si conclude con una bella notizia: da oggi Cerveteri ha una nuova concittadina, una nuova nata ai tempi del COVID-19.Auguri e benvenuta! Gepostet von Alessio Pascucci am Samstag, 4. April 2020