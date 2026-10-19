Il Parco della Legnara ha ospitato la prima tappa del circuito Lazio CX, richiamando sportivi e famiglie da tutta Italia. La sindaca Elena Gubetti esprime soddisfazione: «Cerveteri si conferma il luogo ideale per ospitare grandissimi eventi sportivi».

Cerveteri, oltre 300 atleti al Memorial Enrico Bonomi: grande successo per la terza edizione del ciclocross –

Grande partecipazione e un bilancio decisamente positivo per la terza edizione del CX Città di Cerveteri – Memorial Enrico Bonomi, competizione nazionale di ciclocross che ha inaugurato il circuito Lazio CX, trasformando il Parco della Legnara in un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote.

Oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati da centinaia di familiari e sostenitori, hanno preso parte a una manifestazione che ha saputo coniugare sport, promozione del territorio e valorizzazione del centro storico cittadino.

A sottolineare il successo dell’iniziativa è stata la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che attraverso un post pubblicato sui propri canali social ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento.

«Cerveteri si conferma il luogo ideale per ospitare grandissimi eventi sportivi!», ha dichiarato la prima cittadina, evidenziando come la particolare collocazione del percorso, all’interno del Parco della Legnara e nel cuore del centro storico, abbia rappresentato un elemento distintivo della manifestazione.

Secondo quanto riferito dalla sindaca, gli atleti e i loro accompagnatori hanno particolarmente apprezzato la bellezza del parco e il contesto storico e paesaggistico della città, contribuendo a trasformare la competizione in un’importante occasione di promozione turistica.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai più piccoli, protagonisti della Short Track Baby Cup, una gara dedicata ai giovanissimi che ha consentito loro di avvicinarsi al ciclocross e vivere un’esperienza sportiva a contatto con atleti più esperti.

Un aspetto sul quale Gubetti ha posto l’accento, riconoscendo allo sport un ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni, non soltanto sotto il profilo agonistico, ma anche come strumento educativo e di aggregazione sociale.

La sindaca ha quindi rivolto un ringraziamento particolare alla Tirreno Bike e a Cristiano D’Annunzio, promotore dell’iniziativa, per l’impegno profuso nell’organizzazione e nella diffusione del ciclocross sul territorio.

Un lavoro portato avanti negli anni che, come sottolineato dalla prima cittadina, ha contribuito ad avvicinare numerosi ragazzi di Cerveteri alla disciplina, permettendo loro di raggiungere risultati significativi anche in occasione dell’ultima competizione.

Ringraziamenti sono stati rivolti inoltre agli atleti, ai volontari e all’assessore Manuele Parroccini, per il sostegno alle attività sportive giovanili e alle iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.

Il successo della terza edizione del Memorial Enrico Bonomi conferma dunque la capacità di Cerveteri di ospitare manifestazioni sportive di rilievo nazionale, valorizzando al tempo stesso i propri spazi pubblici e il patrimonio storico cittadino.

L’amministrazione comunale guarda già alle prossime edizioni, con l’intenzione, espressa dalla sindaca Gubetti, di rinnovare un appuntamento che si sta consolidando nel calendario sportivo locale e regionale.

Un evento che, oltre ai risultati agonistici, lascia in eredità un importante messaggio: lo sport può rappresentare un’opportunità concreta di crescita per i giovani, di partecipazione per la comunità e di promozione per l’intero territorio.