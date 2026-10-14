Cerveteri, con la pistola scacciacani tenta la rapina in un minimarket: 22enne arrestato dai Carabinieri

CERVETERI (RM) – I Carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno arrestato in un 22enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentata rapina.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 04:00 all’interno di un minimarket in via Fontana Morella a Cerveteri. Il giovane si è introdotto nel locale impugnando una pistola scacciacani, priva del prescritto tappo rosso e caricata con una cartuccia a salve, intimando ai dipendenti la consegna dell’incasso.

I due commessi presenti, approfittando con freddezza di un momento di distrazione del malvivente, sono riusciti a reagire, disarmandolo e allertando il 112. L’immediato e tempestivo intervento della pattuglia dell’Arma ha consentito di bloccare l’uomo in totale sicurezza. L’indagato è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva.