Riceviamo e pubblichiamo:

Azione Studentesca ha manifestato davanti all’Istituto “Enrico Mattei” di Cerveteri per denunciare le gravi criticità segnalate dagli studenti: infiltrazioni, allagamenti, palestra e auditorium inaccessibili, servizi igienici chiusi o insufficienti. Una situazione che compromette la quotidianità scolastica e richiede risposte concrete dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

«Gli studenti del Mattei non possono continuare a pagare il prezzo di manutenzioni insufficienti e problemi irrisolti. Frequentare una scuola sicura, con bagni funzionanti e spazi utilizzabili, è un diritto elementare, non un favore da elemosinare», dichiara Azione Studentesca.

«Al sindaco metropolitano Roberto Gualtieri e al delegato all’edilizia scolastica Daniele Parrucci chiediamo di assumersi le proprie responsabilità. Cerveteri e il litorale nord non possono essere trattati come territori di serie B, puntualmente relegati in fondo alle priorità dell’amministrazione. Servono sopralluoghi, interventi e scadenze verificabili».

Cerveteri, Azione Studentesca: «Al Mattei infiltrazioni, allagamenti e spai inaccessibili. Gualtieri e Parrucci diano risposte»

«Ringraziamo la consigliera metropolitana di Fratelli d’Italia Agnese Mastrofrancesco per aver portato nelle sedi istituzionali le problematiche del Mattei. Da oltre otto mesi una mozione dedicata all’istituto è stata calendarizzata, ma la sua discussione continua a saltare di seduta in seduta. Un rinvio dopo l’altro, mentre gli studenti restano ad aspettare: chiediamo che venga finalmente discussa e che l’amministrazione dia risposte precise».

Azione Studentesca chiede un confronto urgente con gli studenti e un cronoprogramma pubblico per risolvere le criticità dell’istituto, ripristinare i servizi igienici e restituire alla comunità scolastica la piena fruibilità della palestra e dell’auditorium.

«Non accettiamo che il disagio diventi normalità: il Mattei merita rispetto, Cerveteri merita risposte».