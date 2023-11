Capodanno a Ladispoli, Emis Killa: “Sconcertato, nel 2023 non c’è ancora apertura mentale verso l’arte”

“il nostro genere musicale al contrario di quanti alcuni pensino ha salvato e salva tutt’ora molte vite, la mia inclusa”

“In moltissimi mi avete scritto e lo state facendo anche in questo momento. Ebbene sì. Il concerto di Capodanno a Ladispoli è stato ufficialmente annullato. Come mi sento? Sconcertato. Né triste né arrabbiato. Non comprendo davvero come nel 2023 ci sia apertura mentale per quasi tutto, propensione ad aggiornare la propria modalità di pensiero sulla maggior parte delle cose, ma non verso l’arte”.

Così in un post pubblicato sul proprio canale instagram Emis Killa dopo che l’amministrazione comunale di Ladispoli, dopo giorni di polemiche arrivate anche alle cronache nazionali, ha deciso di annullare l’esibizione prevista per Capodanno.

“Spero – aggiunge – che quanto scritto (ve lo riportiamo qui sotto) sia spunto di riflessione non un input per alimentare ulteriori polemiche. Sono felice se questo sarà utile per il mio ambiente e per i miei colleghi affinchè da domani ci sia più consapevolezza riguardo il nostro genere musicale, che al contrario di quanti alcuni pensino, ha salvato e salva tutt’ora molte vite, la mia inclusa”.