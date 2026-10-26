A12 Roma-Civitavecchia, chiusure notturne a Torrimpietra per lavori: ecco le date e i percorsi alternativi

Disagi alla viabilità nelle notti tra il 27 e il 30 ottobre lungo l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Per consentire interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza, lo svincolo di Torrimpietra sarà interessato da chiusure notturne, con modalità differenti a seconda delle giornate.

Nel dettaglio, nelle notti di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo, lo svincolo sarà chiuso in uscita per i veicoli provenienti sia da Roma sia da Civitavecchia.

La situazione cambierà nelle notti di giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, quando, sempre nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, sarà chiusa l’entrata allo svincolo di Torrimpietra in entrambe le direzioni.

I percorsi alternativi

Per limitare i disagi e raggiungere la propria destinazione, gli automobilisti potranno utilizzare gli svincoli alternativi di Maccarese-Fregene oppure di Cerveteri-Ladispoli, in base alla direzione di provenienza e al percorso da effettuare.

Si consiglia agli utenti in transito di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto autostradale e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle chiusure previste, soprattutto nelle ore notturne.

Gli interventi sono finalizzati alla manutenzione delle barriere di sicurezza lungo la A12 Roma-Civitavecchia.