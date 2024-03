L’Under 19 Maschile di Eccellenza del Volley Ladispoli supera S.Paolo Ostiense e prosegue la sua corsa verso la Finale

Giovedì, il Campionato Regionale Under 19 Maschile di Eccellenza ha visto scendere in campo al PalaPanzani i ragazzi della Volley Ladispoli e del S.Paolo Ostiense; due tra le migliori rappresentative giovanili laziali della categoria. Le due squadre quest’anno si erano già scontrate due volte nella regular season ed entrambe le volte ne erano scaturite gare equilibrate, battagliate, ma con esito favorevole al Ladispoli (3-2) (3-1), la qual cosa avrebbe potuto anche innescare un approccio negativo dei ragazzi di Ladispoli nella gara odierna.

Ieri il S.Paolo Ostiense sceso in campo a Ladispoli è stato molto più convincente ed agguerrito delle due volte precedenti, molto più determinato nel voler proseguire il suo percorso agonistico giunto ormai con questa gara alle soglie delle fasi finali.

La gara è stata complessivamente molto bella, emozionante in ogni sua azione, vinta poi dal Ladispoli 3-1, ma equilibratissima e battagliata punto a punto.

Nel primo set, perso con il parziale 18-25, i padroni di casa tardavano a “carburare”; forse perché sorpresi dalla veemenza della squadra avversaria, presentatasi subito compatta in difesa, potente in attacco ed incisiva al servizio. Il Ladispoli, invece, irriconoscibile nel primo set, iniziava ad essere più incisivo solo dal secondo set; meno errori al servizio, maggior efficacia in attacco, maggiore attenzione nelle fasi muro difesa.

Dopo aver pareggiato il conto dei set (25-21) il parziale del secondo set, la gara si infiammava ed in questa fase anche il folto pubblico presente faceva la sua parte con un tifo corale ad ogni azione. Nelle fasi più concitate del match l’ardore iniziale dei ragazzi del S.Paolo è sembrato non essere più sufficiente; la palla non cadeva più ed il Ladispoli con un Bosco incontenibile ed un Notarangelo a suo agio in cabina di regia, ben supportati dai centrali Paris e Bocchini, dall’opposto Kai, dal libero Chiola e dal giovanissimo Avantagiato, si aggiudicavano il set sul filo di lana (27-25). Comunque, seppur in vantaggio, la gara sembrava ancora aperta ad ogni risultato con il pubblico in attesa della rabbiosa reazione della squadra ospite, quasi scontata, e nella speranza che i padroni di casa mantenessero ben salde le redini dell’incontro. E Cosi è stato perché dopo un quarto set a dir poco incandescente il Ladispoli se l’è aggiudicato con il parziale di(25-21). Con questo risultato i ragazzi della Volley Ladispoli, oltreché riempire di gioia tutta la propria tifoseria, accede alla fase finale del tabellone perdenti dove, nella gara di sola andata, incontrerà in trasferta la Roma7 Sempione. Questa la griglia dei prossimi incontri sul tabellone perdenti :

Fenice – Virtus Roma;

Roma7 Sempione – Volley Ladispoli.

Le due squadre vincenti questi confronti affronteranno poi in semifinale Marino ed Etruria Volley Tuscania.

Questi i ragazzi scesi ieri in campo per la Volley Ladispoli : D.Notarangelo, D.Bosco , A.Paris, A.Bocchini, Kai Wright, M.Chiola, F. Avantagiato,S.Agostini, E.Gallucci, T.Somma, M.Giovannini, L.Tesini.