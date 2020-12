Violenza verso le donne, nel Lazio nascono 5 nuove case rifugio

Share Pin 0 Condivisioni

Michela Califano: “Un segnale concreto per contrastare questo orribile crimine che purtroppo questa pandemia ha acuito”

Violenza verso le donne

Grazie a un importante investimento di oltre 2 milione di euro oggi la Regione Lazio rafforza il proprio percorso per aiutare le donne vittime di violenza a riappropriarsi della loro vita. Nasceranno infatti 4 nuove case rifugio a Roma, Ariccia, Monterotondo e Cassino e un nuovo centro antiviolenza nel Comune di Sezze. Inoltre andiamo a sostenere i centri antiviolenza già operativi sul territorio regionale, penso a quelli di Albano, Ardea, Anguillara, Fiumicino, Guidonia e Tivoli solo per citare alcuni degli oltre 19 attivi. Un segnale concreto per contrastare questo orribile crimine che purtroppo questa pandemia ha acuito.

Il Lazio è la Regione che negli ultimi anni ha più investito in questo campo andando a colmare un gap rispetto ad altri territori. Un programma importante che mira non solo a dare una via d’uscita alle donne vittime di violenza, ma le aiuta a programmare un futuro sostenendole anche nel dopo. Un ringraziamento speciale va alla giunta regionale e agli uffici che in equipe lavorano ormai da anni su questa importantissima tematica.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano