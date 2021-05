Violazione delle norme anti-covid: feste interrotte dai Carabinieri

Share Pin 8 Condivisioni

Sanzionate 46 persone, 25 partecipavano a feste private

Sono state diverse – come riporta askanes – le violazioni delle norme anti-covid durante il fine settimane del Primo Maggio nella capitale. Il comando provinciale dei carabinieri ha provveduto a sanzionate 46 persone, 25 delle quali per aver partecipato a due feste private, attività ancora non consentita dalle vigenti disposizioni.

Nello specifico, i carabinieri della stazione Bravetta, nella notte tra venerdi e sabato, sono intervenuti in un campeggio di via Aurelia dove, in un bungalow affittato, sono state scoperte 11 persone – non conviventi tra loro – a far festa senza distanziamento né mascherine.

In parallelo i militari del Nucleo radiomobile di Roma sono intervenuti, in un appartamento di via della Lungaretta da dove provenivano vociare e musica ad alto volume. All’arrivo dei militari è stata trovata una festa privata con 14 persone.

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, inoltre, i carabinieri hanno sanzionato altre 21 persone per la violazione del coprifuoco, essendo state trovate, senza giustificato motivo, in strada nell’orario compreso tra le 22 e le 5.