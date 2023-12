Si avvisa la cittadinanza che nei giorni 08 – 09 – 10 – 16 e 17 dicembre 2023 per consentire l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione “Villaggio di Babbo Natale 2023” nelle vie e piazze sotto elencate è istituto divieto di sosta e transito come previsto dall’ordinanza n. 127: Piazza V.Veneto, Via Roma, Piazza G. Matteotti, Via del Forno, Via Ripa Bassa, Via della Marinaccia, Via Ripa Alta e Via del Macello.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica.