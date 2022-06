Vigili del Fuoco in azione per un incendio di un pullman sulla Via Aurelia –

Oggi alle ore 9:06 la S.O. ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di Montemario (8/A) in Via Aurelia 796 a Roma per un incendio di un pullman.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le fiamme partite dal vano motore hanno gravemente danneggiato l’automezzo.

FF.OO sul posto.