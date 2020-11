Share Pin 9 Condivisioni

Nessun ferito

Via Aurelia, Vigili del fuoco intervengono per incendio di un autobus Atac –

Questa notte dopo le ore 3.30 in Via Aurelia 400, tre squadre VVF sono intervenute per incendio autobus ATAC.

Nessuna persona è rimasta ferita ma a seguito della notevole quantità di fumo sprigionato è stata assicurata alle cure del 118 una persona anziana di sesso femminile per controlli di routine.







Una pizzeria adiacente al luogo dell’incendio è stata parzialmente investita dal calore coinvolgendo parti esterne della stessa.

Intervento concluso alle ore 5.00 circa