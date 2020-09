Share Pin 1 Condivisioni

Vannini, Miroli: “La parte civile ambisce a pena esemplare per vendetta”. Mamma Marina: “Vergognoso”

Un processo, quello contro la famiglia Ciontoli, dove la parte civile «ambisce a una pena esemplare solo per una vendetta e non per giustizia».

Sono queste le parole, pesanti come macigni, pronunciate dall’avvocato Andrea Miroli, legale della famiglia Ciontoli, all’inizio della sua arringa. Per Miroli quella

perseguita dalla parte civile è una «pena esemplare solo per appagare il popolo italiano».

Una affermazione, quella del legale dei Ciontoli, «vergognosa» per mamma Marina.

«Noi non abbiamo mai chiesto vendetta , noi chiediamo giustizia. Anzi – ha proseguito Marina – nell’immediatezza chiedevo giustizia e verità. Purtroppo la verità sarà solo quella processuale e non quella storica, quindi io voglio solo la giustizia e che arrivi presto perché per 2 genitori, vivere ogni giorno quest’angoscia è massacrante».

Mamma Marina punta i riflettori anche sulle parole della difesa relativamente alla chiamata effettuata da Federico al 118 e che testimonierebbe come il giovane non volesse la morte di Marco: «Perché Federico non ha chiamato anche me? Perché ce lo hanno detto anche solo al Pit?»

Processo Vannini, mamma Marina: "Mai cercato vendetta ma solo giustizia e verità per Marco" Gepostet von Baraondanews.it am Mittwoch, 23. September 2020