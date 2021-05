Vaccini e vacanze, Figliuolo: “Regolare le proprie vacanze in funzione dell’appuntamento vaccinale”

Share Pin 12 Condivisioni

Il commissario commenta gli annunci di alcune regioni che vorrebbero vaccinare durante le vacanze: “Aperto a qualsiasi proposta che le Regioni vogliono farmi” ma “senza voli pindarici o invenzioni”

“Regolare le proprie vacanze in funzione dell’appuntamento vaccinale” più che alla somministrazione durante le vacanze.

Questo l’invito che il commissario all’emergenza, Figliuolo fa a Regioni e cittadini dopo che alcune Regioni, come il Lazio, avevano annunciato la possibilità di incrementare gli hub vaccinali del litorale per consentire ai vacanzieri di sottoporsi alla somministrazione del vaccino.

Il Lazio aveva inoltre anche pensato di far accedere alla vaccinazione anche i turisti di altre Regioni se il Governo garantirà lo scambio di dati.

Figliuolo si dice “aperto a qualsiasi proposta che le Regioni vogliano farmi” ma di non fare “voli pindarici o invenzioni”.

Guardando alle vaccinazioni poi, e ad altri annunci come ad esempio gli open day per i maturandi, il commissario ha ribadito che bisogna “spingere su over 60 e fragili”.

“Con l’arrivo massiccio di vaccini potremo pensare ad avere le inoculazione sul resto delle categorie e penso alle categorie produttive – ha detto Figliuolo – al settore della grande distribuzione che ne ha bisogno, ai cassieri che hanno lavorato dall’inizio della pandemia e che per me sono eroici come i medici”.

“Tutti sono essenziali – ha proseguito il commissario – ma adesso dobbiamo continuare a mettere in sicurezza le persone più vulnerabili”.

